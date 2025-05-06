Крупнейшая в мире криптобиржа Binance запускает криптовалюту SXT от разработчиков Space and Time

Криптобиржа Binance представила 69-й проект на своём Launchpool — блокчейн Space and Time (SXT), разработанный с акцентом на ZK-доказательства и получивший поддержку от технологического гиганта Microsoft.
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