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Путин призвал новый созыв Госдумы улучшать деловой климат на Дальнем Востоке

Путин призвал новый созыв Госдумы улучшать деловой климат на Дальнем Востоке

Путин рассчитывает на активную работу нового состава Госдумы по улучшению делового климата на Дальнем Востоке и в Арктике.

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