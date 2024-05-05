Рулетики из кабачков на шпажке с любой начинкой

Сегодняшний рецепт можно интерпретировать как вашей душе угодно, например: убрать/поменять соус. Заменить начинку на курицу, свинину, помидорку (сделать веган версию) и так далее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Оказывается, что 39 лет я жарил яичницу не правильно, всегда жарил на масле, а нужно было на воде
- Беру горбушу и слоеное тесто: гости попробовав, сказали, что это "шедевр" и такой вкуснятины еще не пробовали
- Гениальный трюк, который изменит способ приготовления свинины: невероятно вкусно и очень красиво
Свежие комментарии