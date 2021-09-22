На Международном шоссе автомобиль сбил человека

Фото: Mos.ru Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло на Международном шоссе в Молжаниновском районе, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по столице.
Фото: Mos.ru Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло на Международном шоссе в Молжаниновском районе, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по столице.
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