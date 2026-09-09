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Царьград

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Циклон принесет в Петербург ливни и похолодание до +15

Циклон принесет в Петербург ливни и похолодание до +15

Резкая перемена погоды ожидает Санкт-Петербург и Ленинградскую область после аномально теплой среды. По информации главного синоптика города Александра Колесова, в регион придет мощный южный циклон, который спровоцирует проливные дожди и заметное снижение температуры.

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