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Царьград

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"Никак не можем победить": Артамонов честно обозначил обстановку в зоне СВО и приграничье - пора тренировать хуситов

В условиях неопределённости в зоне СВО и приграничье важно сохранять трезвый взгляд на реальность. Военный эксперт Александр Артамонов в одном из своих последних эфиров честно обозначил обстановку в Курской области, где продолжаются позиционные бои, и подчеркнул, что игнорирование настоящих угроз может привести к трагическим последствиям.

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