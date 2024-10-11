"Никак не можем победить": Артамонов честно обозначил обстановку в зоне СВО и приграничье - пора тренировать хуситов

В условиях неопределённости в зоне СВО и приграничье важно сохранять трезвый взгляд на реальность. Военный эксперт Александр Артамонов в одном из своих последних эфиров честно обозначил обстановку в Курской области, где продолжаются позиционные бои, и подчеркнул, что игнорирование настоящих угроз может привести к трагическим последствиям.