​В футболе могут ввести временные удаления и скамейку штрафников

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) рассматривает возможность внедрения нововведений в футбол, включая введение кратковременных (десятиминутных) удалений игроков с поля за выражение несогласия с решениями главного арбитра матча.
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