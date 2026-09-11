Бен Ладен пытался приобрести уран для атаки на США

Лидер террористической организации «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Усама бен Ладен пытался получить радиоактивные материалы для нападения по сценарию Хиросимы, говорится 11 сентября в рассекреченных документах американской разведки.
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