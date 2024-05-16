Американские астронавты «слетали» к Луне

Астронавты миссии «Артемида II» проводят проверку устройств внутри макета космического корабля Orion / © NASA Задача состояла в том, чтобы провести день в замкнутом пространстве, смоделировав условия лунной миссии.
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