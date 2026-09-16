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SPLETNIK

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Диана Пожарская снялась для глянца

Диана Пожарская снялась для глянца

Диана Пожарская украсила обложку нового номера российского журнала U Magazine. 34-летняя актриса и жена Ивана Янковского, которая летом стала матерью во второй раз, снялась в фотосессии в разных образах: она позировала в белом платье с пушистой юбкой, бордовой косухе и блузке с большим бантом, голубом цветочном платье и кожаных ботфортах, водолазке и юбке с перьями.

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