Диана Пожарская снялась для глянца

Диана Пожарская украсила обложку нового номера российского журнала U Magazine. 34-летняя актриса и жена Ивана Янковского, которая летом стала матерью во второй раз, снялась в фотосессии в разных образах: она позировала в белом платье с пушистой юбкой, бордовой косухе и блузке с большим бантом, голубом цветочном платье и кожаных ботфортах, водолазке и юбке с перьями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Жду, когда Россия выздоровеет, чтобы вернуться". "Ветеран глянца" Карина Добротворская дала интервью — о тоске по родине, непринятии тела и браке с экс-советником Тони Блэра
- Супермодель Наталья Водянова в Казахстане вышла в свет в платье с перьями и впервые попробовала кумыс
- Погромы во Франции: Игорь Синяк, Наталья Максимова и иноагент Денис Катаев рассказали о протестах
Свежие комментарии
- "Самое умное — эт...
- "Я была бессильна...
- "Я была бессильна...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым