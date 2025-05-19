Линейку российских беспилотников Supercam впервые покажут в Минске

На международной выставке MILEX-2025 в Минске впервые за пределами России будут представлены четыре модели беспилотных летательных аппаратов Supercam, разработанных российской компанией «Беспилотные системы», сообщает пресс-служба организации.
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