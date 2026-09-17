Фестиваль борща в Краснодаре: гигантская порция и борщевая экзотика - с вишней, вяленой уткой и нутом

В нем принимают участие 13 ведущих ресторанов и кулинарных концепций Краснодара. Каждое заведение разработало для гостей два варианта знаменитого южного блюда: традиционный кубанский рецепт и эксклюзивную интерпретацию с фирменными ингредиентами от шеф-повара.