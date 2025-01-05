«У меня есть ребята, которые тебя купят и продадут»: иноземец влез без очереди в кондитерской Краснодара

ФЮ

Фаина Юсупова

Вот не могу понять всех кто приезжает в Россию,что вы хотите?Хотите делать всё,что вздумается?Тогда места вам места нет.Вам всем надо ехать домой,там делайте,что хотите.Когда наша семья жила в Средней Азии в простом посёлке,то у нас не было таких не воспитанных мусульман как сейчас.Мы жили дружно,праздновали все праздники вместе и были все нации.Мусульмане не нарушали законы шариата.А сюда приезжают пьют,курят,не уважают взрослых людей,насилуют даже детей.Ведь сколько помню никогда русские и другие нации не нарушали законы мусульманские,уважали законы.Кому не нравиться здесь жить,уезжайте в кишлаки.