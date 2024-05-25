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Евсеев о 2-м месте «Зенита»: «Проблема в самоуверенности. У некоторых она не первый год. Легионеры не показывают максимум» 

После 29 туров петербуржцы занимают в таблице 2-е место, отставая от «Динамо» на 2 очка. — Если петербуржцы все же завоюют шестой титул подряд, их успех можно будет назвать заслуженным? — Почему нет? Просто надо задавать вопросы «Динамо» и «Краснодару», почему они не воспользовались осечками конкурента.

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