Евсеев о 2-м месте «Зенита»: «Проблема в самоуверенности. У некоторых она не первый год. Легионеры не показывают максимум» 

После 29 туров петербуржцы занимают в таблице 2-е место, отставая от «Динамо» на 2 очка. — Если петербуржцы все же завоюют шестой титул подряд, их успех можно будет назвать заслуженным? — Почему нет? Просто надо задавать вопросы «Динамо» и «Краснодару», почему они не воспользовались осечками конкурента.