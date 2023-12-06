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Украинские термиты пилят Европу

Украинские термиты пилят Европу

Потрясающая в своём безумии история произошла во Франции. Украинский художник ДЕВЯТЬ раз был пойман полицией при попытке подпилить металлические основания Эйфелевой башни ножовкой.

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Комментарии
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leonid
Евровидение это сборище лгбтнишков, пусть там и  поют всякую . уйню.
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48 мин.
leonid
Поляки молотки, давите укру посильнее.
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48 мин.
l
leonid
В результе  произведения  15 х 4 весь уровень знаний  нынешних американских школьников и студентов. Да  и Байден  наверное,  с затруднится с правильным ответом.
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44 мин.

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