Потрясающая в своём безумии история произошла во Франции. Украинский художник ДЕВЯТЬ раз был пойман полицией при попытке подпилить металлические основания Эйфелевой башни ножовкой.
Украинские термиты пилят Европу
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
leonid
Евровидение это сборище лгбтнишков, пусть там и поют всякую . уйню.
Ответить
48 мин.
leonid
Поляки молотки, давите укру посильнее.
Ответить
48 мин.
l
leonid
В результе произведения 15 х 4 весь уровень знаний нынешних американских школьников и студентов. Да и Байден наверное, с затруднится с правильным ответом.
Ответить
44 мин.
Свежие комментарии