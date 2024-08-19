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Русская весна

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«Ланцет» вновь доказал свою эффективность: теперь и в курском приграничье (ВИДЕО)

«Ланцет» вновь доказал свою эффективность: теперь и в курском приграничье (ВИДЕО)

Барражирующий боеприпас «Ланцет» снова и снова доказывает свою эффективность на фронтах СВО. Военнослужащие группировки войск «Север» в ходе разведки обнаружили передвижение инженерной машины разграждения ВСУ возле границы с Курской областью.

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