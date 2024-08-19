«Ланцет» вновь доказал свою эффективность: теперь и в курском приграничье (ВИДЕО)

Барражирующий боеприпас «Ланцет» снова и снова доказывает свою эффективность на фронтах СВО. Военнослужащие группировки войск «Север» в ходе разведки обнаружили передвижение инженерной машины разграждения ВСУ возле границы с Курской областью.