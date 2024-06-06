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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг про требл «Зенита»: «Это пример для меня лично, для СКА, в любой ситуации добиваться побед. Огромная работа была проделана»

Петербуржцы ранее выиграли Olimpbet Суперкубок России, Мир РПЛ и Фонбет Кубок России. «Огромная работа была проделана, очень серьезный результат и это пример для всех, как нужно стремиться к победам.

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