Алжир: Официальные лица сообщили, что по состоянию на 21 июля в результате лесных пожаров в северных провинциях, в том числе в провинциях Аннаба, Беджая, Гельма, Эль-Тарф, Хенчела, Мила, Буира, Медея и Маскара, погибли по меньшей мере шесть человек.
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