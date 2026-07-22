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Контрафронт

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Алжир: Официальные лица сообщили, что по состоянию на 21 июля в результате лесных пожаров в северных...

Алжир: Официальные лица сообщили, что по состоянию на 21 июля в результате лесных пожаров в северных провинциях, в том числе в провинциях Аннаба, Беджая, Гельма, Эль-Тарф, Хенчела, Мила, Буира, Медея и Маскара, погибли по меньшей мере шесть человек.

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