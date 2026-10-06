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Регионы России

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Трамп одобрил смертную казнь стрелку Форт-Худа 2009 года

Трамп одобрил смертную казнь стрелку Форт-Худа 2009 года

Президент США Дональд Трамп одобрил исполнение смертного приговора через расстрел в отношении Нидала Малика Хасана, признанного виновным в нападении на военную базу Форт-Худ в 2009 году.

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