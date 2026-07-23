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FiNE NEWS

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Кризис сбыта зерновых на украинском рынке из-за остановки портового судоходства

В агропромышленном комплексе Украины возникли существенные трудности с реализацией зерна. Это связано с приостановкой навигации в портах Большой Одессы, что вызвало резкое падение цен на зерновые культуры внутри страны.

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