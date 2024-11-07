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Журналист назвал Курскую область местом наказания для солдат ВСУ

Журналист назвал Курскую область местом наказания для солдат ВСУ

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области не принесла Киеву желаемых результатов, и теперь украинские власти отправляют в российский регион неугодных режиму солдат, сообщил бразильский журналист Лукас Лейроз в статье для издания Strategic Culture.

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