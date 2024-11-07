Политика как она есть

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области не принесла Киеву желаемых результатов, и теперь украинские власти отправляют в российский регион неугодных режиму солдат, сообщил бразильский журналист Лукас Лейроз в статье для издания Strategic Culture.