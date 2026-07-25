Хранители правды: городскому архиву Севастополя исполнилось 105 лет

Архивной службе Севастополя 21 июля исполнилось 105 лет. Каждое десятилетие в ее истории ставило перед работниками новые задачи: сначала по созданию единой системы, сохранению и эвакуации документов — во время Великой Отечественной войны, восстановлению фондов — после нее, расширению помещений — в 90-е и 2000-е.