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В Набережных Челнах задержан подозреваемый в серии краж из садовых домиков

Сотрудники отдела полиции №2 «Комсомольский» Управления МВД России по г. Набережные Челны раскрыли серию краж имущества из садовых товариществ, расположенных в Набережных Челнах.

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