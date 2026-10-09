В Набережных Челнах задержан подозреваемый в серии краж из садовых домиков

Сотрудники отдела полиции №2 «Комсомольский» Управления МВД России по г. Набережные Челны раскрыли серию краж имущества из садовых товариществ, расположенных в Набережных Челнах.
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