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Как вырасти из новичка в мастера аргонодуговой сварки — инструкция по разрядам

Как вырасти из новичка в мастера аргонодуговой сварки — инструкция по разрядам

Сварщик-аргонщик — это одна из наиболее востребованных и технически сложных профессий в сфере металлообработки.

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