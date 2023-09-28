Культпросвет для школьников и не только. Как жили в прошлом веке, расскажут очевидцы

Старожилы обсудили направления общественной работы по историческому просвещению молодёжи Салехарда. Беседа прошла в отреставрированном историческом здании на улице Свердлова, где в День города, 9 сентября, состоялось открытие библиотеки «Культурный центр «Наследие».
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