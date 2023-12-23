Рухнувшую в Хакасии горку строили без документов

Горка, рухнувшая с детьми в поселке Усть-Абакан Республики Хакасия, строилась без документов. По данным источника, в декабре глава поселка дала поручение заму по благоустройству подготовить центральную площадь к празднику.
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