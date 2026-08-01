Индустриализация Турции и возможности для российского экспорта

Россия является вторым по масштабу экспортером для Турции, уступая только Китаю. Эта высокая позиция, также как стремления Турции к ускоренному промышленному развитию, открывает турецкий для российских производителей высокотехнологичной и промышленной продукции.
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