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Радимов о «Динамо»: «Зачем поменяли Гусева на Шварца? Не вижу разницы. С этими футболистами невозможно бороться за что-то высокое. Почему не спросите с Бувача?»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал поражение « Динамо » от «Балтики» (1:2) в матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ.

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