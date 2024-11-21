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Калужские новости

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Пропавшего в Калуге мальчика нашли

Пропавшего в Калуге мальчика нашли

Областной Следственный комитет объявил, что пропавший 19 ноября 12-летний Максим Харабров из Калуги найденОбластное отделение поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт", которое накануне объявило о начале поисков 12-летнего Максима Хараброва из Калуги, разместило объявление, которое обычно предшествует решающему моменту в поиске.

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