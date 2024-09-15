Более 100 тысяч дополнительных выходных дней по уходу за детьми с инвалидностью оплатило Отделение СФР по Свердловской области с начала 2024 года

С начала 2024 года Отделение Социального фонда России по Свердловской области оплатило 3 670 работающим родителям детей с инвалидностью 117 433 дополнительных выходных дня на сумму более 340 миллионов рублей.
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