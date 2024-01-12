Кения намерена направить 10 тысяч своих граждан в Россию для трудоустройства

Кенийские власти хотят направить 10 тыс. своих граждан в Россию с целью дальнейшего трудоустройства. Детали раскрыл пресс-секретарь президента африканского государства Хусейн Мохамед в пятницу, 12 января.
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