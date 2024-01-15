Церемония прощания с Соломиным началась в Москве

Валерий Светлый

НА СМЕРТЬ ЮРИЯ СОЛОМИНА. Прощай, прекрасный лицедей! Твоя уходит в вечность слава, Твой труд бесценен для людей, И смерть твоя - для нас отрава. Ты правды смысл боготворил В года правлений Мельпомены, О совести нам говорил, О горечи былой измены. Берег традиции Руси, Напоминая всем о чести. Прости и сверху нас спаси От будущей незваной мести.