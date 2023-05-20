Лидеры стран G7 подписали совместное заявление о значимости энергоперехода

Странам «Большой семерки» важно завершить переход на экологически чистую энергетику до 2050 года. На это указали лидеры государств в совместном заявлении, распространенном в субботу в ходе саммита в Хиросиме, пишет ТАСС со ссылкой на документ.
Странам «Большой семерки» важно завершить переход на экологически чистую энергетику до 2050 года. На это указали лидеры государств в совместном заявлении, распространенном в субботу в ходе саммита в Хиросиме, пишет ТАСС со ссылкой на документ.
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