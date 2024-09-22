Сокровища древних мастеров #5

Сочетание кольты с изображениями птиц, первая половина XII века золото чеканка, гравировка, скань, инкрустация, Кольт — древнерусское женское украшение XI-XIII веков, полая металлическая подвеска, прикрепленная к головному убору, часто украшенная зернью, золотой сканью, эмалью и черным никелем.
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