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Сокровища древних мастеров #5

Сокровища древних мастеров #5

﻿﻿Сочетание кольты с изображениями птиц, первая половина XII века золото чеканка, гравировка, скань, инкрустация, Кольт — древнерусское женское украшение XI-XIII веков, полая металлическая подвеска, прикрепленная к головному убору, часто украшенная зернью, золотой сканью, эмалью и черным никелем.

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