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Закон, порядок, государство

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Артиллеристы добровольческого отряда «БАРС-10» группировки войск Днепр уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области

Артиллеристы добровольческого отряда «БАРС-10» группировки войск Днепр уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области

После получения данных о координатах и характере цели расчет 120-мм миномета осуществил наводку орудия и поразил цель с замаскированной огневой позиции.

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