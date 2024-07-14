Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • АндрейБорков
    Мы их всё же вычи...
  • Александр Веревкин
    Статья нравится! Подписываюсь под каждым словом!Мы их всё же вычи...
  • АндрейБорков
    Все правильно, косорылые самураи пусть возмущаются, это их косорыльскте право, его их ни кто не лишал. А вот нам их в...Японцы жалуются, ...

План "Дропшот". 50 дивизий высаживаются в Крыму, 25 атомных бомб летят на Москву

План "Дропшот". 50 дивизий высаживаются в Крыму, 25 атомных бомб летят на Москву

В связи с тем, что Макрон угрожает вводом французских война на Украину, а также с тем, что он приступил к сколачиванию коалиции из стран, готовых отправить свои войска на войну с Россией, вспоминаются недавние слова Сергея Лаврова, сказанные им на одном из заседаний ООН: - .

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