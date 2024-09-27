Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Светлана Петрова
    Это все предвыборное . Они разговаривали про встречу в Маролаге, потом в НЙ, просто пока позиция такая, будем надеять...Встреча Зеленског...
  • Виктор Лесков
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Правящая партия Японии выбрала нового лидера страны

Правящая партия Японии выбрала нового лидера страны

Бывший министр обороны Японии Сигэру Исиба победил на внутренних выборах на должность главы партии, и следовательно, вскоре станет новым премьер-министром страны.

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