Елена Лядова и Владимир Вдовиченков, Иван Янковский и Диана Пожарская, и другие В пятницу в Москве, в первом павильоне «Мосфильма», прошла 22-я премия «Золотой орел».
Самые сексуальные пары церемонии «Золотой орел»
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Это что? Реклама борделя? Так Мукасей с Дружининой староваты для этого.Людей по делам судят, а не по морде, сиськам и жопам.
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19 час.
F I
А в каком месте там "сексуальность " ?
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19 час.
A
Alla
Только не Лядова , она выглядит откровенно хреново, опухшое лицо и тощий мосёл в разрезе ..
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18 час.
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