15+ фото из серии «до и после», которые отличаются, как горы от моря

Время бежит, и мы иногда не успеваем заметить, какие серьезные изменения происходят в нашей жизни. Мы упускаем тот момент, когда наш маленький котенок превратился в огромного котофея, маленькое растение в большое, как спорт незаметно меняет наше тело.