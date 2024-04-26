РИАН: Зоозащитники добиваются возбуждения дела из-за убийства пса в Подмосковье

В деревне Сухарево в Подмосковье у женщины пропал пес. Позднее он был найден в лесу мертвым. На теле собаки замечены следы издевательств, однако после обращения в полицию уголовное дело так и не завели, пишет РИА Новости.
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