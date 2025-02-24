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Форвард "Вашингтона" Овечкин повторил рекорд Ягра по числу победных шайб в НХЛ

Форвард "Вашингтона" Овечкин повторил рекорд Ягра по числу победных шайб в НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин повторил рекорд чешского форварда Яромира Ягра по количеству победных голов в лиге, сообщает пресс-служба НХЛ.

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