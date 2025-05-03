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Марко Рубио станет временным советником по нацбезопасности США на 6 месяцев

Марко Рубио станет временным советником по нацбезопасности США на 6 месяцев

Марко Рубио назначен временным советником по нацбезопасности США после увольнения Майка Уолтца. Совмещая эту роль с обязанностями госсекретаря, он будет контролировать внешнюю политику администрации Трампа в ближайшие шесть месяцев.

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