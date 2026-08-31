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Царьград

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Подозреваемый в непристойном поведении задержан в Москве на 33-м году

Подозреваемый в непристойном поведении задержан в Москве на 33-м году

В Москве на Осеннем бульваре задержан 33-летний мужчина, подозреваемый в непристойных действиях на детской площадке.

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