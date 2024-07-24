⚡️В Москве взорвалась в Toyota Prado, в которой находился замначальника центра спутниковой связи ВС РФ Андрей Торгашов и его супруга.
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⚡️В Москве взорвалась в Toyota Prado, в которой находился замначальника центра спутниковой связи ВС РФ Андрей Торгашов и его супруга.
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