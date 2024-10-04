МИД РФ отвергает «демарши» участников антироссийского «тройственного пакта»

Как сообщалось, японское правительство несколько дней назад устроило настоящую шумиху, утверждая, что российский противолодочный самолет Ил-38, подлетев к острову Хоккайдо, якобы сознательно «три раза от 30 секунд до минуты вторгался в воздушное пространство Японии».
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