МИД РФ отвергает «демарши» участников антироссийского «тройственного пакта»

Как сообщалось, японское правительство несколько дней назад устроило настоящую шумиху, утверждая, что российский противолодочный самолет Ил-38, подлетев к острову Хоккайдо, якобы сознательно «три раза от 30 секунд до минуты вторгался в воздушное пространство Японии».