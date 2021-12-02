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Тель-Авив признан самым дорогим городом для жизни в мире: Новости ➕1, 02.12.2021

Тель-Авив признан самым дорогим городом для жизни в мире: Новости ➕1, 02.12.2021

Париж опустился с первой позиции на вторую, а Сингапур — со второй на третью. Тем временем Дамаск, столица раздираемой войной Сирии, сохранил свое место как самый дешевый город в мире.

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