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Джарретт Аллен не участвовал в тренировке и может пропустить 6-й матч с «Орландо»

В четверг основной центровой «Кавальерс» пропустил командную тренировку. Он может не сыграть в шестом матче серии с «Орландо» (3-2), который состоится в пятницу.

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