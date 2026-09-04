Российский турист утонул в озере Комо на глазах у дамы сердца

Россиянин утонул на глазах у возлюбленной, купаясь в одном из самых красивых мест Италии. Труп ушедшего на дно озера Комо 38-летнего мужчины искали спасатели.
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