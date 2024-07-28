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Задержали очередного бывшего замминистра обороны, отвечавшего за сухпайки

Задержали очередного бывшего замминистра обороны, отвечавшего за сухпайки

ФСБ сообщило о задержании экс-заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова.Генерал армии Дмитрий Булгаков проходит по делу о коррупции, его поместили в СИЗО.

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