Расступаемся. Что будет, если обогнать колонну автобусов с сопровождением ГАИ?

Рассказываем, на каких улицах и в какие даты в Барнауле ожидаются пробки из-за новогодних утренников и за что водители могут получить штраф С 18 по 28 декабря в столице Алтайского края будут проходить новогодние представления, которые посетят более 39 тысяч барнаульских школьников.