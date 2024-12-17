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Расступаемся. Что будет, если обогнать колонну автобусов с сопровождением ГАИ?

Расступаемся. Что будет, если обогнать колонну автобусов с сопровождением ГАИ?

Рассказываем, на каких улицах и в какие даты в Барнауле ожидаются пробки из-за новогодних утренников и за что водители могут получить штраф С 18 по 28 декабря в столице Алтайского края будут проходить новогодние представления, которые посетят более 39 тысяч барнаульских школьников.

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